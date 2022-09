Prefeito assina ordem de início para obras na orla de São Borja

O prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto, assinou a ordem de serviço que estabelece o início das obras na avenida Beira Rio. O projeto urbanizará toda a área na orla do Rio Uruguai, no Cais do Porto.

Em cerimônia foi reafirmada a importância do projeto para o desenvolvimento turístico, cultural e econômico de São Borja e de toda a região. O documento assinado estabelece as primeiras obras da área, envolvendo o investimento de mais de R$ 4 milhões, oriundos de financiamento com o Badesul.

O projeto compreenderá uma área de mais de 43 mil metros quadrados, planejada para que a vegetação nativa seja preservada, contemplando a urbanização da orla, serviço sanitário e de drenagem, além de sistema próprio e específico de iluminação, letreiro turístico e uma série de obras complementares. Estão previstos espaços para lazer, ciclovias, áreas com churrasqueiras, letreiro, deck, playgrouds e quadras esportivas, resultando em sua finalização em investimentos de mais de R$ 7 milhões.

"Estamos convencidos que a Av. Beira Rio será um divisor de águas para o desenvolvimento do turismo local e regional. Apostar nesse projeto, desenvolvido pela nossa equipe, é acreditar em novas oportunidades. É colocar São Borja nos roteiros turísticos", destaca Eduardo Bonotto.