Erechim inaugura roteiro turístico com enfoque nas cervejarias

Teve início um novo roteiro da Linha Turismo Erechim. O Tour Cervejeiro foi inaugurado no município, em um passeio que leva turistas e moradores para locais com produção de cerveja na cidade para degustação dos vários tipos da bebida.

Os participantes se encontraram na Casa do Artesão e partiram para a Casa Cevada, primeiro local onde conheceram as instalações da cervejaria, degustaram estilos de cervejas e ouviram sobre o processo de produção de cervejas artesanais. "As nossas cervejarias da cidade ainda não são muito conhecidas, não são amplamente divulgadas e o pessoal ainda não tem conhecimento do que é uma cerveja artesanal, como tem vários estilos, igual ao vinho por exemplo. Vai ser muito legal para divulgar o nome das cervejarias e dos profissionais pra nossa comunidade", destacou a sommelier de cervejas da Casa Cevada, Malu Cantele.

Logo após, o grupo partiu para o segundo destino, animados no ônibus da Linha Turismo por um gaiteiro do CTG Galpão Campeiro e o guiamento da Fainors. Ao chegar na Ágape, o grupo conheceu as características de produção e diferenças que a cervejaria tem do primeiro local visitado, além de aproveitarem um jantar e degustar diversas opções de cervejas artesanais. "Um passeio muito legal, bacana. Aconselho as pessoas a participarem. É um valor que vale a pena e assim, a gente conhece mais detalhes das cervejas, o potencial aqui de Erechim, de uma forma muito legal", comentou o comprador, João Victor Strapasson De Ré.

Os passeios acontecem mediante a um número de 35 pessoas confirmadas, sempre nas quintas-feiras a partir das 18h ou domingos, com saída às 16h, sendo ponto de encontro a Praça Júlio de Castilhos. As reservas devem ser feitas com antecedência.

O valor do passeio é de R$ 100,00 com degustações e jantar inclusos, e deve ser pago diretamente na última cervejaria visitada. O valor é dividido entre os dois locais visitados, já o transporte, guiamento e animações são incentivos da prefeitura de Erechim.