Parobé abre concurso com 95 vagas e salário de até R$ 8,2 mil

A prefeitura de Parobé publicou o edital para concurso público no município. São 95 vagas para diversas especialidades, para provimento dos cargos públicos e formação de cadastro reserva. O salário base varia de R$ 1.070,67 a R$ 8.235,92, de acordo com o cargo, além de demais benefícios, como vale-alimentação.

As inscrições ocorrem de 26 de setembro a 25 de outubro, exclusivamente pelo site da Legalle Concursos, que foi contratada para a aplicação das provas. Para os candidatos que não dispõem de acesso à internet, será disponibilizado computador junto à Secretaria Municipal de Educação, localizada à avenida João Mosmann Filho - nº 303, no horário das 08h às 12h, de segunda a sexta-feira.

A taxa de inscrição varia entre R$ 80,00 para os cargos de nível Fundamental, R$ 100,00 para os cargos de nível Médio/Técnico e R$ 120,00 para os cargos de nível Superior. A aplicação da prova deve ocorrer no dia 11 de dezembro, sendo pela manhã para os cargos de nível Fundamental e Médio/Técnico e, pela tarde, para os cargos de nível Superior. A lista completa de cargos com vagas disponíveis consta no edital do concurso.

Os locais das provas teórico-objetivas serão divulgados posteriormente à data de homologação das inscrições, devido à expectativa de candidatos inscritos e à necessidade de logística. O concurso terá validade por dois anos a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.