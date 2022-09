A Câmara de Vereadores de São Gabriel aprovou um projeto de lei que autoriza o município a implantar o estudo da Constituição nas escolas da rede municipal. Ao apresentar em linguagem acessível aos estudantes do primeiro grau e com a utilização de ilustrações o estudo da Carta Magna, o livro impresso pela Gráfica do Senado "Constituição em Miúdos" facilita a disseminação do seu conteúdo, proporcionando aos jovens cidadãos uma compreensão clara dos seus direitos e deveres.

Como a lei aprovada funciona de modo autorizativo, o município pode escolher por adotar essa medida. A proposta já existe em outras cidades em que existe as Escolas do Legislativo implantadas e a ideia de trazer para o município surgiu em conversas com a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo, a qual a Câmara de São Gabriel é associada.