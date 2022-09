A prefeitura de Caxias do Sul e o Badesul Desenvolvimento assinaram o contrato de financiamento no valor de R$ 30 milhões. Desse total, R$ 26 milhões serão destinados para as obras do acesso ao bairro Desvio Rizzo e R$ 4 milhões para a revitalização do Largo da Estação Férrea.

Em ambos casos, os valores são a contrapartida do município, já que os dois projetos foram contemplados com recursos do governo do Estado dentro dos programas Avançar Pavimenta e Avançar Turismo. "Essa assinatura está acontecendo também porque o governo do Estado nos disponibilizou recursos a fundo perdido e isso nos provocou. O Rizzo é uma região que cresce muito e agora vai ter um acesso digno de uma região com porte de cidade", afirmou o prefeito Adiló Didomenico. Os representantes do Badesul presentes na assinatura parabenizaram o município por investir numa obra viária de grande porte e necessária, bem como na revitalização da Estação.