Ônibus de Pelotas passam a ter internet sem fio

Foi apresentada, nesta quinta-feira (15), ao prefeito em exercício Idemar Barz, a inclusão da internet sem fio no transporte coletivo urbano de Pelotas. Cinquenta ônibus contam com o sistema de internet móvel já em funcionamento, e a previsão é que toda a frota esteja equipada até o final deste mês. O pagamento da passagem por cartão de débito e crédito também foi exposto.

A chefe de Gabinete da prefeita Paula Mascarenhas, Kelli Baum, e o titular da Secretaria de Transporte e Trânsito, Flávio Al-Alam, acompanharam a apresentação do sistema, junto dos gerentes do Consórcio, Enoc Guimarães e Pedro Davi, dos diretores do CTCP, Giovane Peres, Renato Kopereck, Almir Kopereck e Alexandre Kopereck, e do coordenador de marketing que está auxiliando a empresa. Pelotas é a primeira cidade do Rio Grande do Sul a contar com o sistema Wi-Fi nos coletivos urbanos. Todos os ônibus estarão identificados com placas nas laterais, e o usuário pode utilizar a internet sem fio por meio de um e-mail e senha criados no primeiro acesso, após um breve cadastro.

"Esse novo sistema de Wi-Fi e cobrança nos ônibus urbanos demonstram a importância da tecnologia. O usuário, agora, não precisa mais se preocupar em pagar com dinheiro. Tudo se resolve com o celular. Fica muito mais fácil, seguro e prático. É a tecnologia chegando, entrando até mesmo nos nossos ônibus e facilitando a vida das pessoas", destacou Idemar.

O pagamento da passagem é feito mediante o cadastro dos cartões de débito e crédito do cidadão em seu celular, através da carteira digital de cada aparelho. O débito da tarifa é efetuado no validador dos ônibus. Até o momento, 50 veículos contam com o sistema, que deverá ser implementado em toda a frota até o final de outubro.

O transporte coletivo urbano de Pelotas conta, além do Wi-Fi e do pagamento com cartões de crédito e débito, com pelo menos três câmeras de segurança em cada ônibus, além de GPS e biometria facial para controle de gratuidades. Trata-se de um investimento feito pelo município, pela Secretaria de Transporte e Trânsito (STT) e pelo Consórcio do Transporte Coletivo de Pelotas (CTCP), para proporcionar mais qualidade no serviço.