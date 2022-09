Simulação de acidente será feita em estação do Trensurb de Canoas

O Corpo de Bombeiros de Canoas (8º BBM) comunicou que fará um simulado, na manhã deste domingo (18), na Estação Petrobras, em parceria com a Trensurb, SAMU, Guarda Municipal, Defesa Civil, e outras forças de segurança do município. A operação conjunta prevê obstrução em uma das vias de trilhos e em algumas ruas do entorno, entre 9h e 12h, de acordo com a corporação.

A atividade é realizada mensalmente, integrando e preparando as equipes para eventos atípicos que podem exigir maior mobilização do poder público. No caso deste domingo, os profissionais vão simular um descarrilamento de trem, com múltiplas vítimas e uso de grande efetivo para o socorro de feridos.

“Nós decidimos simular o descarrilamento do trem por estar dentro da área de atuação do 8° Batalhão, e por existir ali um grande fluxo de pessoas todos os dias. Portanto, sempre há a possibilidade deste tipo de sinistro acontecer”, explica o Sargento Claudiomir Neckel, do 8° BBM de Canoas.

O secretário adjunto da Defesa Civil de Canoas, Igor Sousa, ressalta que a preocupação é sempre o melhor atendimento a população. “Se tratando de atendimento à vida da nossa população, é de extrema importância essa parceria entre as forças de segurança e o poder público municipal e estadual, para estes tipos de eventos”, destaca Sousa.