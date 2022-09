Projeto oftalmológico pode ser instalado no Vale do Taquari

Em duas apresentações, em Bom Retiro do Sul e Nova Bréscia, o Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari (Consisa) trouxe uma proposta inovadora na área da oftalmologia que poderá implantada na região, caso os municípios consorciados demonstrem interesse em aderir ao projeto e implantar em suas escolas. Trata-se do projeto "Em Um Piscar de Olhos", que permite o diagnóstico rápido de problemas oftalmológicos em crianças a partir dos seis meses até a idade adulta.

A demonstração ocorreu em dois momentos e foi conduzida pelo presidente do Consisa e prefeito de Itapuca, Marcos José Scorsatto, e por um dos idealizadores do projeto e diretor geral da H&Care Soluções em Saúde, Leonardo Figueiredo, de Brasília (DF). Prefeitos, secretários de Educação e veículos de comunicação da região baixa do Vale do Taquari puderam conhecer mais sobre o projeto, com demonstração prática em 21 alunos escolhidos aleatoriamente, junto ao auditório da prefeitura de Bom Retiro do Sul. Depois, 20 alunos de Nova Bréscia passaram pelos testes.

Na demonstração em Bom Retiro do Sul, quatro dos 21 alunos foram diagnosticados com algum problema de visão. Já em Nova Bréscia, três dos 20 alunos foram diagnosticados com algum problema na visão, além de vários deles quase atingirem o limite tolerável para a faixa etária. Para fins de comprovação dos resultados, o Centro de Oftalmologia de Encantado analisará os dados e fará a consulta com os cinco alunos que tiveram algum diagnóstico, fazendo os encaminhamentos necessários para a correção ou tratamento.

Figueiredo observou que, conforme as estatísticas apontadas no próprio banco de dados que o projeto está criando a partir dos mais de cinco mil testes já realizados em todo o Brasil, dos 33.256 alunos da área de abrangência do Consisa, 6.651 (20%) tendem a ser diagnosticadas com algum problema de visão, 3.990 (12%) provavelmente necessitarão de óculos e 997 (3%) tem potencial de ficar parcialmente ou totalmente cegas.

"São números preocupantes que temos observado nos locais em que os testes estão sendo feitos. O objetivo do nosso projeto é agir preventivamente, evitando que muitas crianças possam perder totalmente a visão na fase adulta. Além disso, o projeto acaba impactando positivamente nos índices de escolaridade, pois muitas dificuldades de aprendizado decorrem de problemas de visão e muitas vezes não nos damos conta disso", advertiu.