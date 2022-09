Empresa de bebidas abre 60 vagas de emprego em 8 cidades do RS

A Coca-Cola FEMSA Brasil tem 60 vagas de empregos abertas para contratação imediata. As oportunidades são para cargos técnicos e de logística na fábrica e Centro de Distribuição (CD) de Santa Maria, que antes era operada pela CVI Refrigerantes e foi recentemente adquirida pela companhia. Há vagas operacionais também para Passo Fundo e Vera Cruz, além de oportunidades na área comercial para atuação nas cidades de Erechim, Tapejara, Marau, Carazinho e Santiago.

As vagas para a planta e unidade de operações de Santa Maria são para Almoxarife, Analista de Materiais, Analista de Qualidade, Ajudante Operacional (Manufatura), Auxiliar de Remessa, Eletrotécnico(a), Manobrista, Mecânico(a) de Manutenção Industrial, Médico(a) do Trabalho, Operador(a) de Empilhadeira, Operador(a) de Estação de Tratamento, Operador(a) de Fabricação de Xarope Simples, Promotor(a) de Vendas e Técnico de Enfermagem do Trabalho.

As oportunidades para o CD de Passo Fundo são para as funções de Assistente de Remessa, Auxiliar de Entrega, Auxiliar de Remessa e Operador(a) de Empilhadeira. No CD de Vera Cruz as posições em aberto são para Assistente Administrativo de Distribuição, Auxiliar de Entrega, Auxiliar de Remessa e Motorista Entregador. Há ainda oportunidades no setor comercial como promotor(a) de vendas para atender as cidades de Erechim, Tapejara, Marau, Carazinho e Santiago.

Para mais informações e pré-requisitos sobre cada posição, além do envio de currículos para participar do processo de seleção, o candidato deve acessar o site (cvirefrigerantes.gupy.io). A empresa também recebe currículos na portaria das unidades de Santa Maria (Rodovia BR 287, Agroindustrial), Passo Fundo (Rodovia BR 285, 10000, Km 181, Valinhos) e Vera Cruz (Rodovia RST 287, Km 109, S/N, Distrito Industrial).