Festival da Primavera inicia em Nova Petrópolis

Tem início nesta sexta-feira (16) o Festival da Primavera de Nova Petrópolis, o tradicional Frühlingsfest. O primeiro fim de semana da programação oferece atrações como exposição e comercialização de produtos de paisagismo e jardinagem, shows musicais, teatro e diversas outras atrações na Rua Coberta e Praça das Flores. O evento tem entrada gratuita e a cerimônia de abertura oficial acontecerá no sábado, às 14h, na Rua Coberta.

A peça teatral "A descoberta de Jasmine", do Deluz Atelier, abre a programação cultural do evento na sexta-feira, às 13h. Novas apresentações do Teatro de Primavera ocorrem no sábado e no domingo, também às 13h.

A programação musical do Frühlingsfest será inaugurada com o concerto da Orquestra Jovem de Nova Petrópolis, na sexta-feira, às 19h. Ao longo do sábado (17), apresentam-se os acústicos Pedro Ludwig e Alissa Maria e Ivan Fortes e também a Banda 3K. O domingo (18) terá os acústicos Elena Pellenz, Bira Caldeira e a Banda Stúdio 6.

As oficinas temáticas também fazem parte da programação. No dia 17, às 9h30, o produtor Orlando Morschel apresenta a oficina de criação de abelhas sem ferrão. Exemplares de abelhas sem ferrão permanecerão em exposição na Praça das Flores ao longo dos 10 dias do evento. Também no sábado, das 13h às 19h, a Escola do Bosque oferece a oficina sobre produção de adereços e acessórios com flores, para pais e filhos.