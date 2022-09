Imbé pede ao Estado aumento no efetivo da Brigada Militar

O prefeito de Imbé, Ique Vedovato cumpriu agenda em Porto Alegre nesta semana. Ele esteve reunido com o governador Ranolfo Vieira Júnior e com o secretário de Segurança Pública do Estado, Vanius Cesar Santarosa, durante o evento "Litoral Norte nas 4 Estações", realizado no Palácio Piratini.

Durante o evento, o prefeito pleiteou o aumento do efetivo da Brigada Militar no município. De acordo com Ique, novos policiais militares concluirão o processo de formação ainda este mês, e o objetivo do município é que ao menos oito desses soldados sejam destacados para ocupar as 10 vagas existentes no 3º Pelotão da 3ª Companhia do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), que fica na cidade. "Estamos formalizando este pedido para adequar o efetivo de policiais militares e, consequentemente, atender à altura as necessidades de nossa população na área de segurança pública", explica o prefeito.

Ele ressaltou que o município vem fazendo investimentos não apenas na área da segurança pública, com a atuação da Guarda Municipal de Imbé, mas também na infraestrutura da cidade. E aproveitou para pleitear que o município receba, em dezembro, a abertura oficial da Operação Verão 2022/2023, iniciativa do governo do Estado que mobiliza forças de segurança para ampliação do acesso aos serviços prestados à população e garantir um veraneio tranquilo aos moradores, veranistas e turistas. A sugestão será analisada pelo Piratini.