O prefeito de Arroio do Meio, Danilo Bruxel recebeu a visita do novo comandante do Corpo de Bombeiros de Lajeado, capitão Thalys Stobbe. No ato, acompanhado pelo tenente Fausto Gusmão Althaus, foi reafirmado o trabalho de parceria entre o Executivo Municipal e o Corpo de Bombeiros para a instalação de uma unidade da corporação no município.