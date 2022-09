Parceria viabiliza projetos gratuitos a produtores de Pelotas

Os produtores que necessitarem de um projeto para construir a estrutura para criação de aves livres de gaiola para postura podem contar com serviços profissionais, sem custo, viabilizados pela parceria entre a prefeitura e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel). O Termo de Cooperação Técnica assinado é voltado a dar atendimento à Rede de Aves Livres e a pequenos produtores, por meio do curso de Engenharia Agrícola, disciplina Projeto de Edificações Agrícolas, com a confecção de plantas-modelo.

"A parceria foi fortalecida em reunião realizada nesta semana, entre Prefeitura e UFPel, beneficiando o produtor que, para ter acesso a uma planta, não precisará pagar um profissional para elaborar o projeto. A Universidade faz esse trabalho, que é bastante técnico, envolvendo toda a parte de dimensionamento das estruturas, número de equipamentos, tamanho específico para cada criação e planilha de custos, garantindo conforto ambiental para a criação das aves", explica o prefeito em exercício e secretário de Desenvolvimento Rural, Idemar Barz.

De acordo com o engenheiro agrícola da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Telmo Lena Garcez, houve casos de produtores que chegaram a desistir do empreendimento, devido ao alto custo do projeto. "Pelotas conta com uma lei que institui a política municipal de criação de aves soltas, livres de gaiolas. Essa parceria é um instrumento de fomento à cadeia produtiva, além de auxiliar na desburocratização e na redução de custos para o produtor", disse Telmo.