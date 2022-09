O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico reuniu-se com lideranças de entidades empresariais, as quais apresentaram documento com reivindicações. Participaram dirigentes da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC), Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Sindicato do Comércio Varejista e Sindicato do Comércio de Gêneros Alimentícios.

O principal ponto demandado é a área central da cidade. As lideranças pediram mais segurança, diante da ocorrência de uma série de pequenos delitos, e maior fiscalização sobre o comércio ambulante e também sobre os catadores, que retiram dos contêineres o lixo de valor comercial e abandonam o restante sobre as calçadas.

O prefeito afirmou que a prefeitura tem adotado medidas para amenizar a situação. Citou a criação de uma equipe de servidores da Companhia de Desenvolvimento de Caxias (Codeca), que atua à noite para recolher o lixo deixado ao lado dos contêineres. "A zeladoria melhorou, mas ainda são necessárias outras ações para reverter o quadro", reconheceu. Também comentou o empenho do Poder Público em resolver o problema do grande número de pombas. Aumento do valor da multa a quem alimenta as aves e fiscalização mais efetiva são as medidas já em andamento.