Associação de Lajeado recebe móveis feitos com mão de obra prisional

A Construtora Zagonel por meio de uma comissão permanente, realizou, na manhã desta quarta-feira (14), o repasse de cinco mesas e 20 cadeiras à Saidan Associação Assistencial de Lajeado. A iniciativa contou com a parceria do Presídio Estadual de Lajeado, onde a mão de obra de dois apenados transformou os materiais doados pela empresa, como chapas, pregos e tintas, nos itens oferecidos à entidade. Os acolhidos pela instituição também foram beneficiados com kits individuais contendo materiais escolares.

Rosana Christ Zagonel, coordenadora do Serviço de Acolhimento Institucional da Saidan, enalteceu o significado da doação para quem frequenta o lugar, especialmente porque permite que os poucos recursos disponíveis sejam direcionados a outras demandas. "Para nós, qualquer contribuição é sempre bem-vinda. Tanto de um grão de feijão quanto um automóvel, tudo é igual para a gente e nos deixa muito felizes", descreveu. Segundo ela, as mesas e cadeiras serão distribuídas nos quartos para que as crianças tenham onde realizar as tarefas escolares.

Também presente na entrega, o agente penitenciário e diretor do Presídio Estadual de Lajeado, Ricardo Tessmann, lembrou que a instituição já tem a cultura de incluir os apenados em serviços que possam auxiliar a comunidade e que a estrutura e a mão de obra estão sempre à disposição de empresas e entidades que necessitam de ajuda. "A gente busca continuamente desenvolver esse tipo de atividade. Elas são de extrema importância para nós como instituição e para os apenados, pois é uma forma de resgatar o sentimento de dignidade humana e de participação na sociedade", considerou.

A Saidan hoje atende a 12 crianças e adolescentes entre 0 e 18 anos consideradas em situação de vulnerabilidade social por orfandade, maus tratos, violência doméstica ou sexual. As receitas são oriundas da Prefeitura de Lajeado ou por meio de doações da comunidade e de programas municipais, estaduais e federais. Os interessados em auxiliar a instituição podem tornar-se associados, contribuindo com um valor mínimo de R$ 25,00.