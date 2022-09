Pelotas inicia teleconsultas para moradores da zona rural

O município de Pelotas iniciou, no mês de agosto, o serviço digital complementar, oferecendo um novo acesso aos cuidados médicos, por meio do formato híbrido, com a inserção de teleconsultas em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da zona rural. Para implementar o modelo, as UBSs receberam uma câmera de áudio e vídeo, além da verificação da internet nos espaços, para comportar a realização dos atendimentos semanais, com seis pacientes por turno.

O serviço está em fase piloto, e consiste no atendimento do usuário pela equipe de saúde na sua Unidade Básica, onde é realizada a anamnese, exame físico e classificação de risco. Após, o paciente é encaminhado à consulta médica on-line, realizada dentro do próprio espaço da UBS, acompanhado da enfermeira. A conduta, prescrição e solicitação de exames serão imediatas, com o envio do documento digital pelo WhatsApp, entregues pelas equipes.

A consulta remota, conforme detalhou a coordenadora da Telemedicina da prefeitura, Ângela Lima, se destina, principalmente, a usuários em acompanhamento de condição crônica. As teleconsultas poderão ser referentes ao primeiro atendimento, de acompanhamento, de intercorrências (com visualização pelo médico e enfermeiro), de supervisão (com a troca de experiências entre profissionais) e de cuidados primários.

"Esse formato tem como objetivo entregar mais saúde à população por meio de novas tecnologias de acesso. Dentre as vantagens da teleconsulta, pode-se destacar a extensão do serviço médico para pacientes da área rural de Pelotas, além da maior precisão de diagnósticos e facilidade no acesso de pacientes ao atendimento médico", frisou Ângela, que também pontuou a otimização de tempo e custos com deslocamento, tanto para médicos quanto para pacientes, a solução de demandas com mais agilidades dentro das UBSs e garantia de segurança das informações, que são armazenadas no E-SUS, como outros pontos favoráveis da iniciativa.

Os pacientes atendidos pelas teleconsultas serão informados que essa modalidade de atendimento segue as mesmas regras de sigilo e ética dos atendimentos presenciais. Ele poderá, também, desistir da consulta a qualquer momento, sem prejudicar os posteriores atendimentos. No final, as receitas e exames poderão ser impressos na UBS.