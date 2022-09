São Leopoldo inicia mutirão de consultas, exames e cirurgias

Com o objetivo de zerar a fila de agendamentos, a prefeitura de São Leopoldo e a Fundação Hospital Centenário realizarão um mutirão de consultas, exames e cirurgias em diversas especialidades. Serão mais de 1.427 procedimentos nas áreas de oftalmologia, cirurgia geral, ginecologia e urologia.

O pacote de ações inclui ainda 5.040 consultas de neuropediatria, ortopedista e cardiologista e 900 exames de endoscopia digestiva e colonoscopia. O serviço inicia nesse final de semana e tem 10 meses de prazo para execução. O investimento de R$ 3,5 milhões vem de recursos próprios do município, do Estado e de emendas parlamentares.

A secretária da Saúde Paula Silva lembrou que a ação faz parte das ações do Nova Saúde São Léo, lançado no início do ano. "É um programa estruturante da saúde que diz a parte de obras, qualificação de atendimentos, da gestão e ampliação do acesso. Dentro dele, temos um eixo chamado Atende Mais para a questão da atenção especializada. Hoje é um dia importante, que reduzirá significativamente a fila de espera", salientou.

Dentre as cirurgias anunciadas no mutirão estão as de catarata, que a partir de agora não serão mais realizadas no município de Igrejinha e sim no Hospital Centenário. Neste sábado (17) serão realizados os primeiros procedimentos. Serão mais de 60 procedimentos previstos para serem realizados ainda no mês de setembro.

A presidente da Fundação Hospital Centenário, Lilian Silva, considera a iniciativa mais uma demonstração de capacidade do Hospital Centenário. "Não estamos falando apenas de um mutirão e sim de mais de uma etapa vencida. Isso mostra nossa capacidade estrutural e dos funcionários darem sua resposta. O hospital vem abraçando seu espaço", afirmou. Lilian lembrou que os demais serviços continuarão a ser prestados de forma paralela ao mutirão.