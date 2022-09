Taquara cede prédio de antiga escola para associação

Fechado desde o ano passado, o prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Otilia Marmitt, no distrito de Rio da Ilha, em Taquara, foi cedido pela prefeitura à Associação de Moradores de Rio da Ilha. O termo foi assinado durante reunião do Grupo de Mulheres Flores do Campo, que também fará uso do espaço.

A presidente da Associação, Lourdes Favero Toscan, agradeceu a oportunidade de a comunidade utilizar aquele espaço. "Queremos que possibilite coisas boas aos moradores. Durante muitos anos, foi a escola de várias pessoas, passando por diferentes gerações. Há muitas lembranças e que se manterão com a preservação deste prédio", garantiu.

A prefeita Sirlei Silveira destacou a importância de estabelecer parcerias. "Ver este espaço com vida me enche de alegria. Só podemos fazer um governo bom ouvindo a população. Quando a associação solicitou a cedência, de imediato concordamos por saber da importância que teria para todos", reforçou. A prefeita também almoçou no local com refeição preparada pela Flores do Campo utilizando plantas alimentícias não convencionais através de um curso realizado na manhã de hoje no local.

A vereadora Carmem Fontoura e a professora aposentada Clarice Verônica Pinto também acompanharam o momento. "Era triste passar em frente e ver o prédio fechado. Aqui foi minha segunda casa, passei boa parte da minha vida. Adorava trabalhar como professora, me sentia realizada. Sei que muita gente será beneficiada, fico feliz com essa cedência", destacou Clarice.