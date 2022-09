MP denuncia 9 pessoas por mortes em hospital de Campo Bom

O Ministério Público, em Campo Bom, denunciou nove pessoas pela morte de seis pacientes do hospital Lauro Reus, no município, em março do ano passado. Conforme a promotora de Justiça, Ivanda Grapiglia Valiati, a causa das mortes foi a interrupção do fornecimento de oxigênio, em 19 de março de 2021, para as vítimas, todas internadas na UTI ou na emergência da casa de saúde devido à pandemia de Covid-19.

Entre os denunciados, estão gestores do hospital e da associação que geria a unidade à época, além de trabalhadores ligados à empresa que forneceu o oxigênio. Todos foram denunciados por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

Na peça, a promotora descreve que as vítimas estavam internadas "em estado clínico grave, em regime de ventilação mecânica, entubadas e sedadas, necessitando de oxigênio suplementar para permanecerem vivas e estáveis, quando o tanque criogênico de oxigênio líquido atingiu nível zero, entre às 07:25:20 e às 07:53:25 do dia 19/03/2021". A promotora destaca que todos os denunciados "agiram com negligência, imprudência e imperícia, bem como inobservando as regras técnicas de profissão, contribuindo para o resultado morte".

A ação ocorreu durante o auge de umas das ondas da pandemia no Estado. O hospital tinha 26 pacientes em ventilação mecânica na UTI e Emergência, segundo informação da direção do Lauro Réus à época. Em nota emitida no dia do episódio, a instituição alegou que "não houve em momento algum falta de oxigênio aos pacientes".

Uma CPI também foi instalada para apurar os fatos daquele dia pelo Legislativo de Campo Bom. Segundo o texto, a comissão chegou à conclusão que o fato que deu causa a tragédia ocorrida foi "a falta de abastecimento do oxigênio liquido, por parte da empresa Air Liquide, que apresentou ineficácia quanto a leitura e operação do sistema de telemetria, que conforme seus próprios relatórios, possui plena eficiência, e que se acompanhada, teria condições de programar com segurança as recargas necessárias".

Ainda, segundo o relatório feito pelos vereadores, a empresa de manutenção DPG, contratada pela Associação Beneficente São Miguel, também apresentou falhas, pois deveria ter sido "mais incisiva" junto a Air Liquide, no dia anterior, exigindo o reabastecimento imediato, devido ao estado crítico em que se encontravam.