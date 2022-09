A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) emitiu um alerta para os usuários que trafegam pela ERS-020, em São Francisco de Paula, para alterações no fluxo do trânsito em alguns segmentos da estrada. Nesta quarta-feira (14), equipes técnicas executam reparos localizados entre os quilômetros 80 e 82 da rodovia, um dos principais corredores logísticos para os motoristas que se deslocam entre os municípios de Três Coroas, Taquara, São Francisco de Paula e Canela, e que podem utilizar a estrada como caminho para outros destinos turísticos, como Cambará do Sul.

Devido aos serviços de manutenção asfáltica, haverá presença de maquinários e trabalhadores na pista, além de possíveis pontos de espera no trecho e tráfego intercalado de veículos. A concessionária reforça o pedido para que os condutores dirijam com prudência, respeitando os limites de velocidade e as sinalizações da estrada.