A prefeitura de Santa Maria dá sequência ao trabalho de melhorias na infraestrutura do bairro Camobi,. Com investimento de R$ 1.6 milhão, foi assinada a ordem de serviço para a obra de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização. Os recursos são do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa II) e do Fundo Pró-Saneamento.

A obra ocorrerá nos seguintes trechos: rua Lamartine Babo, entre as ruas Ernesto Pereira e 17 de Maio; rua Silvino Jacob Zimmermann, entre a BR-297 e a rua Liberato Salzano; e rua Liberato Salzano, entre as ruas Silvino Jacob Zimmermann e Professor Heitor da Graça Fernandes. Essa obra faz parte da execução do primeiro lote, do total de três, anunciados no início de agosto, com investimento de mais de R$ 5 milhões.