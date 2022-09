São Francisco de Paula recebe eventos do setor florestal

Com o propósito de apresentar tecnologias modernas para o setor florestal e oportunizar novos investimentos, o Sindicato Intermunicipal das Indústrias Madeireiras, Serrarias, Carpintarias, Tanoarias, Esquadrias, Marcenarias, Móveis, Madeiras Compensadas e Laminadas, Aglomerados e Chapas de Fibras de Madeiras do Rio Grande do Sul (Sindimadeirars) realiza, nos dias 22 e 23 de setembro, o Seminário Gaúcho de Silvicultura e, no dia 24 de setembro, o Encontro Estadual de Fomento e Plantio Agrossilvipastorial, em São Francisco de Paula. O evento irá contar com palestras de técnicos e especialistas da área, que darão uma visão atual das oportunidades que o setor oferece, além de apresentar melhoramentos e tecnologias no processo de beneficiamento.

Durante o evento serão abordados temas como o sistema de integração agro-silvo-pastoril, tecnológica que consiste na combinação intencional de árvores, pastagens e gado numa mesma área e ao mesmo tempo. Também serão abordados temas como o mercado e tendências para produtos florestais, em palestra ministrada pelo embaixador José Carlos da Fonseca, diretor executivo do IBA, entidade máxima do setor florestal no Brasil, e palestra com o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, sobre a integração do agronegócio com o setor de florestas plantadas.

Debates sobre conservação de solo e armazenamento de água em APPs, licenciamento ambiental e conservação de campo na Mata Atlântica e panorama econômico da agricultura, pecuária e floresta no Rio Grande do Sul também fazem parte da programação do evento que será realizado na cidade. Paralelamente ao evento também acontece a Feira de Máquinas, Equipamentos e Insumos para o setor florestal, onde mais de 50 empresas de alta tecnologia estarão presentes como expositoras e apresentarão desde mudas até equipamentos de corte e transporte, com o objetivo de intensificar os negócios no ramo florestal.