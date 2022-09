O ParkShopping Canoas passou a contar com vagas de estacionamento para autistas. Elas estão localizadas no estacionamento coberto, próximo à portaria "I", e podem ser utilizadas tanto por motoristas quanto pelas famílias com algum integrante no espectro. Os locais estão identificados com o símbolo mundial do TEA (Transtorno do Espectro Autista) no chão e na placa.

Dentro das ações de inclusão, a praça de alimentação também possui uma área reservada com sinalização nas mesas para as pessoas que possuem TEA. Denise Costa Ceroni, psicopedagoga e professora universitária da UniRitter ressalta a importância do cumprimento da lei, que define o autismo como uma deficiência, garantindo sua proteção e inclusão. "A condição neurológica atípica faz com que as pessoas no espectro sejam mais sensíveis ao ambiente externo. Isso inclui a luz, barulho, excesso de pessoas e até mesmo excesso de movimento. A crise é gerada quando o autista não consegue assimilar o ambiente", afirma. Para ela, os espaços voltados para este público garantem o bem-estar e respeito aos autistas e familiares.