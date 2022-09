Samae investe cerca de R$ 20 milhões para realizar obras que irão melhorar o sistema hidráulico em Caxias

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul investiu R$ 19,8 milhões na compra de materiais hidráulicos para implantar as adutoras Radial Sul e do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, localizado em Vila Oliva. Por meio de licitação, foram adquiridos tubos de ferro fundido, tubos de PVC, válvulas e conexões.

A adutora que irá abastecer o aeroporto e região terá cerca de 14 quilômetros e será composta por canos em PVC com diâmetro de 200mm. A rede foi projetada para transportar água tratada da Estação de Tratamento de Água (ETA) Morro Alegre, do Sistema Marrecas, até o entroncamento das estradas municipais Geraldo d'Agostini e Astrogildo Augusto Stumpf, onde será implantada tomada para o futuro abastecimento do aeroporto.

Para a Radial Sul, que irá substituir a adutora da rua Silveira Martins, cerca de 10 quilômetros de tubulações em ferro fundido e PVC foram adquiridos. Essa rede inicia na avenida Júlio de Castilhos esquina com a rua Humberto de Campos, com interligação na ETA Parque da Imprensa, localizada no bairro Nossa Senhora de Lourdes.

Conforme o diretor-presidente do Samae, Gilberto Meletti, essas duas obras são de suma relevância pois irão garantir o abastecimento às regiões que crescem diariamente. "A aquisição dos materiais visa eliminar a frequente manutenção da adutora da Silveira Martins e garantir a qualidade do abastecimento sem interrupção à população, bem como aumentar a capacidade e extensão das redes da região do aeroporto de Vila Oliva", disse.

As empresas vencedoras da licitação têm 90 dias para entregar o material. Nesse período, a equipe técnica do Samae está elaborando o termo de referência para encaminhar a licitação para contratação de mão de obra para executar ambos os serviços, os quais devem iniciar em 2023.