A cidade de São Francisco de Paula recebe, nos dias 24 e 25 de setembro, no Parque de Eventos Davenir Peixoto Gomes, o Festival de Música Nativa e a Churrasqueada Campeira Gaúcha. No sábado, dia 24, a programação é gratuita e conta com baile de Kauan Furacão e o Grupo Batendo na Marca. Já no domingo o ingresso que garante open de churrasco custa R$ 170 com shows de Gaúcho da Fronteira, Elton Saldanha, Renato Borghetti, Joca Martins e Volnei Gomes.

Os ingressos para a Churrasqueada Campeira Gaúcha podem ser adquiridos pelo site (churrasqueadacampeira.com). Quem comandará as grelhas e churrasqueiras no domingo será o grupo Cozinheiros de São Chico que promete apresentar o melhor churrasco da região. O cardápio inclui o autêntico churrasco na brasa com opções para vegetarianos e veganos. Serão 14 estações com os melhores sabores para todos os públicos, estação para bebidas com chopp regional e refrigerantes.