Estudo mostra avanço de indicadores econômicos em Caxias do Sul

O otimismo marcou a apresentação do desempenho da economia de Caxias do Sul no mês de julho, divulgado nesta semana pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Com alta de 4,1% no comércio e de 2,6% na indústria, a economia de Caxias do Sul cresceu em média 2% em julho, se comparada ao mês anterior.

Quando a comparação é entre julho de 2022 e julho de 2021, houve queda de 5,1% causada pelos serviços, que registrou desempenho negativo de 24,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. A diretora de Planejamento, Economia e Estatística Maria Carolina Gullo explicou que isto se deve porque em julho de 2021 houve um evento atípico.

Uma única empresa fez um aporte muito grande de pagamentos, fazendo com que o segmento de serviços apresentasse um crescimento fora da curva. "A nossa base ficou com esse viés, e por isso temos agora essa comparação em que os serviços parecem ter caído em relação ao ano passado, mas talvez isso nem tenha acontecido", detalhou Maria Carolina. No acumulado do ano e também dos últimos 12 meses, o desempenho é positivo em 3%. "Os números são bons", frisou a diretora da CIC Caxias.

Também chamou a atenção o fato de que todas os indicadores que compõem o Índice de Desempenho Industrial, como Utilização da Capacidade Instalada, Horas Trabalhadas, Compras Industriais, Vendas Industriais e Massa Salaria, foram positivos no mês de julho em relação a junho. No acumulado do ano, a indústria registra 7,2% de crescimento.

O mercado de trabalho apresentou crescimento, com um saldo positivo de 999 empregos com carteira assinada, a maioria na indústria e serviços. No acumulado de 2022, a alta nos empregos é de 4%, com 6.174 vagas a mais. O comportamento de crescimento se verifica também nos últimos 12 meses, quando os postos de trabalho em Caxias do Sul cresceram 5,2%. O total de empregos com carteira assinada em Caxias do Sul, em julho, é de 158.879.