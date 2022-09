Gramado cria programa para descentralizar ações

A prefeitura de Gramado e a Defensoria Pública do Estado, com apoio da Secretaria da Saúde, apresentaram o projeto Gramado Com-Vida. A iniciativa pretende beneficiar a população gramadense, levando o atendimento de todas as secretarias municipais até a comunidade de forma descentralizada.

Diferentemente da interiorização que vinha sendo realizada pela Saúde, o Gramado Com-Vida passará de bairro em bairro. O nome do projeto foi pensado justamente para convidar os moradores a participarem, além de proporcionar uma vida de qualidade para todos.

O secretário da Saúde, Jeferson Moschen, disse que trabalhar em conjunto com os outros departamentos trará um resultado mais eficiente para a própria Secretaria da Saúde, "porque a população estará mais saudável e com menos problemas". O defensor público, Igor Menini reiterou isso ao citar que, quando o Executivo busca a proximidade com seus cidadãos, a cidade tende a crescer cada vez mais.

A procuradora-geral do município, Mariana Reis, afirmou que ações como esta previnem problemas maiores. "O Gramado Com-Vida é pensado não somente para aproximar geograficamente as pessoas das soluções para sua qualidade de vida melhorar, mas também como um tratamento no início do problema. Assim, a população poderá assumir seu papel de cidadão, cumprindo com seus direitos e deveres", disse. No dia 24 de setembro o projeto entrará em ação na Sociedade Independente, na Serra Grande, das 9h às 11h.