Dom Pedrito amplia telas interativas em salas de aula

A prefeitura de Dom Pedrito ampliou o número de telas interativas disponibilizadas para as salas de aula do Ensino Fundamental da rede pública do município. A iniciativa, que faz parte do projeto "Sala de Aula do Futuro", teve investimento de mais de R$ 1 milhão.

A compra de 30 lousas interativas se soma à ação feita em dezembro de 2021, quando a prefeitura adquiriu 21 telas, também chamadas de Smart Boards 4k. Essas 21 telas foram disponibilizadas para as turmas de 8º e 9º ano da rede municipal, em um investimento de R$ 672 mil. A entrega da nova leva de lousas ocorreu no início dessa semana.

"Mais do que um investimento em educação, esse investimento é no futuro de Dom Pedrito. Esse reforço certamente ampliará os beneficiados com essa tecnologia na rotina educacional das nossas crianças e adolescentes", destacou o prefeito Mário Augusto.

A aceitação das primeiras lousas foi tanta que a Secretaria Municipal de Educação passou a avaliar a nova compra. Para o secretário de Educação, Marco Antonio Rodrigues, o reforço chega para que mais professores e alunos possam usufruir dessa facilidade, que permite o aprimoramento das práticas pedagógicas em sala de aula. "Esse equipamento leva em conta a necessidade constante de atualização do sistema pedagógico para acompanhar a evolução da educação", ponderou o secretário.

Cada tela interativa está avaliada em R$ 33 mil e dispõe de uma tecnologia de ponta, capaz de oferecer inúmeras opções de interação, como todas as funcionalidades de um computador com possibilidade de navegação em qualquer plataforma. No equipamento que, inclusive, conta com câmera para eventuais palestras, é possível baixar aplicativos para múltiplas funcionalidades, além de gerenciar projetos, realizar apresentações, substituir a tradicional lousa, entre outras muitas finalidades.