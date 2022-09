Hospital de Canoas cria espaço para cuidados paliativos

Um espaço especial foi organizado no corredor do posto de atendimento B do oitavo andar do Hospital Universitário de Canoas (HU). Desde o início deste mês de setembro, começou a ser criada uma unidade para o projeto "Toque Paliativos/Terminalidade:. Desenvolvido pela coordenação de enfermagem do complexo de saúde, a iniciativa busca garantir mais qualidade assistencial com equipe multidisciplinar para aqueles pacientes que precisam de cuidados diferenciados.

O projeto pensa no atendimento mais humanizado para os pacientes que precisam de cuidados paliativos diante de uma doença que ameace a vida ou que estejam vivendo o período chamado de terminalidade. "Neste segundo caso, é quando não existe mais cura para a doença e o paciente necessita uma atenção diferenciada com mais dignidade", explica a enfermeira coordenadora da Unidade de Internação do HU, Silvana Rolim.

Inicialmente foram designados 10 leitos, divididos em cinco quartos, para pacientes em cuidados paliativos. Além disso, um espaço mais lúdico foi criado perto de uma janela para que os pacientes possam sair dos quartos e desfrutarem de uma vista diferenciada ao lado dos familiares.

Nesta unidade, além de oferecer cuidado multiprofissional com uma comunicação sensível e empática, será implementado um sistema de apoio para auxiliar a família a lidar com a doença do paciente e o luto.

"Envolver os familiares no cuidado, diminuir o tempo de internação, evitar exames desnecessários, melhorar o atendimento aos pacientes, proporcionar momentos especiais; orientar quanto ao cuidado em casa, entre outras questões ganham atenção nesta Unidade", observa a diretora assistencial, Luciana Feldens.

Com o acompanhamento da direção do HU e do médico nefrologista e coordenador do Serviço de Clínica Médica do hospital, Jayme Burmeister, o projeto conta com a participação de profissionais da fisioterapia, nutrição, serviço social e psicologia. "Envolvem um acolhimento carinhoso, empático e muito humanitário, para pacientes e familiares", pontua.