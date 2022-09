Venâncio Aires promove hackaton no fim desta semana

A cidade de Venâncio Aires será palco, a partir desta sexta-feira (16), da 1ª edição do Hackathon no município. A maratona de inovação e empreendedorismo seguirá até o domingo (18), sendo realizada na Incubadora Tecnológica da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc). A iniciativa proporcionará mais de 40h de desenvolvimento e criação de soluções com auxílio de mentores.