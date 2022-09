Santa Maria vai revitalizar iluminação em trecho histórico

A região do Centro Histórico de Santa Maria vai receber mais um investimento da Prefeitura. Nesta terça-feira (13), foi publicada uma licitação com o objetivo de melhorar a iluminação pública da área delimitada como o Distrito Criativo Centro-Gare, que compreende 25 ruas e duas avenidas da cidade. A empresa vencedora do processo licitatório será responsável pela substituição das luminárias de todos os postes em via pública.

Ao todo, são 534 pontos de iluminação na região do Centro Histórico e arredores. O projeto prevê a troca de 100% deles. O perímetro dentro do qual está o Distrito Criativo Centro-Gare vai dos trilhos da Estação Férrea, ao norte, até a Praça Saldanha Marinho, ao Calçadão e a um trecho da Rua Doutor Bozano, ao sul, e do Parque Itaimbé, ao leste, até as ruas Serafim Valandro, Ernesto Beck, Amelia Rodrigues e Floriano Peixoto, ao oeste. Veja, no mapa, em anexo, a delimitação exata do território do Distrito Criativo Centro-Gare, região contemplada pelo investimento da Prefeitura.

O vice-prefeito Rodrigo Decimo explica que outros bairros ainda receberão melhorias na iluminação pública. O primeiro passo desse movimento ocorre a partir do Centro Histórico. O foco inicial, portanto, fica no Distrito Criativo Centro-Gare, espaço de 91,4 hectares que reúne a maior parte do patrimônio histórico e cultural de Santa Maria.

"Investimento em iluminação também significa investimento em segurança. É uma demanda dos moradores dessa região que buscamos atender. Além disso, um dos papéis da Prefeitura dentro de iniciativa de criação do Distrito Criativo Centro-Gare é, justamente, melhorar a infraestrutura local. É o que estamos fazendo", afirma Decimo.

O valor estimado para as melhorias do parque de iluminação é de R$ 1.282 milhão. Os recursos são oriundos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). A contratada terá 120 dias para iniciar e finalizar o trabalho.