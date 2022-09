Cambará do Sul recebe a Cavalgada das Prendas no dia 17

A cidade de Cambará do Sul recebe nesta semana 19ª Cavalgada de Prendas de Cambará do Sul. O evento, que ocorre no dia 17 de setembro, tem o objetivo de fortalecer o papel da mulher na cultura e nas tradições gaúchas, deverá reunir cerca de 500 mulheres de diversas regiões do Rio Grande do Sul e de países vizinhos, como Argentina e Uruguai.

A cavalgada tem início às 7 horas, na Casa do Turista, no Centro da cidade, com as inscrições e café da manhã para as participantes. Às 8h30, as prendas recebem uma benção do padre da paróquia local e iniciam a cavalgada em direção ao interior do município, percorrendo campos e belas paisagens, características da região, seguindo até a Fazenda Estância Paraíso, onde será servido um churrasco, com música ao vivo. Na parte da tarde, o grupo retorna ao centro da cidade, onde encerra o evento com um desfile na praça central.

A Cavalgada de Prendas de Cambará do Sul é considerada a maior Cavalgada do Brasil, contando com a participação somente de mulheres. "É uma grande reunião de amigas que num 'ambiente familiar' se dedicam a mostrar suas habilidades no lombo do cavalo, experimentar essa vida rural, promovendo uma grande integração entre mulheres de todas as idades", explica a integrante da comissão organizadora, Ana Paula Isoppo. O evento está previsto para ocorrer até às 17h30.