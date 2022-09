Após dois anos sem edições por conta da pandemia, será realizado entre os dias 21 e 23 de setembro o Wine South America 2022, o maior evento de vinhos da América do Sul, na cidade de Bento Gonçalves, O evento reunirá mais de 6.600 compradores de 22 países, com cerca de 300 expositores vindos do mundo todo, em um evento destinado para grandes empresas da vinicultura sul-americana e mundial. A expectativa é de mais de R$ 20 milhões em negócios fomentados na feira.

Além de expositores com seus produtos, o evento conta com mesas redondas conduzidas por experts do mundo dos vinhos, os quais abordarão temas como o mercado de vinhos, papel das redes sociais no mundo da viticultura e, é claro, muita degustação de vinho. "Como a última edição do Wine South America foi em 2019, tem muita coisa nova para ser vista e muito networking para ser firmado, pois o mercado de vinhos no Brasil e no mundo cresceu muito nesse período", explica Jonas Martins, gerente de uma importadora de vinhos da cidade de Curitiba, que estará presente no evento.

O evento é destinado especialmente aos profissionais de vinhos, mas existe a possibilidade de adquirir ingressos no site do evento. Os preços variam de R$ 150 a R$ 800 para os três dias de evento.