Álbum de figurinhas com imagens de Rio Grande começa a ser comercializado

Com objetivo de oportunizar que a população tenha acesso e adquira o álbum "Figurinhas do Rio Grande", a prefeitura realizou uma nova tiragem. O material está à venda no valor de R$ 49,90 nas livrarias da cidade e pode ser adquirida por turistas e moradores da cidade.

O material consiste em um álbum com figurinhas composto por fotos de prédios, lugares e pessoas que marcaram a história e a trajetória do Rio Grande e visa a resgatar a história e o amor pela cidade berço do Rio Grande do Sul. O lançamento do álbum será realizado na livraria Vanguarda, no Centro, na quinta-feira (15) às 17h. Um segundo lançamento será na livraria Albuquerque localizado no Praça Rio Grande dia 21 às 19h.

"Em um primeiro momento, o projeto foi realizado para as crianças das escolas M=municipais. Com o sucesso e a grande procura pelo material, as secretarias da Cultura e do Turismo realizaram uma nova tiragem, com verbas próprias. Este está à venda para a população em geral a partir desta semana" explica o secretário Luis Henrique Abreu Drevnovicz, que ainda frisa que toda a renda líquida será revertida ao projeto Lumina Mundo, da Associação Pró-Cultura Teatro Municipal do Rio Grande.

O Projeto Lumina Mundo, através de um furgão, percorre as ruas do Rio Grande entregando livros gratuitamente à população. Assim, essa verba será revertida para a compra de livros atualizados e lançamentos de literatura para este projeto.