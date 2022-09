Construtora lança condomínio com 380 apartamentos em São Leopoldo

A construtora MRV apresentou o novo residencial que irá construir em São Leopoldo, no Vale do Sinos. O Porto dos Imigrantes é o quinto da empresa na cidade e o primeiro construído com sacada e churrasqueira nos apartamentos. Localizado no bairro Feitoria, o condomínio terá 380 unidades residenciais a partir de R$ 184,9 mil e condições facilitadas de pagamento.

O Valor Geral em Vendas (VGV) estimado é de R$ 63,5 milhões. A expectativa é gerar 150 novos empregos diretos ao longo da construção.

Os imóveis podem ser financiados através do programa Casa Verde e Amarela - o antigo Minha Casa, Minha Vida - com subsídios que chegam a até R$ 40 mil. Além disso, a MRV oferece ITBI e registro parcelados em até 36 vezes.

Há opções de apartamentos de um ou dois dormitórios entre 40,83m² e 44,71m². As unidades do térreo têm área privativa em estilo garden. Todos os apartamentos têm piso laminado na sala e nos quartos (exceto no térreo com piso cerâmico), janelas e portas especiais que diminuem ruídos e vaga de garagem.

A área comum do residencial é composta por salão de festas, playground, gazebo, espaço gourmet, piscina, pomar e bicicletário. O condomínio está localizado a apenas 10 minutos do Centro da cidade e cercado por áreas verdes de preservação ambiental.