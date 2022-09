Congresso trata dos desafios da indústria moveleira em Bento

Desde 1989, profissionais da cadeia moveleira se reúnem em Bento Gonçalves, na Serra gaúcha, para atualizar seus conhecimentos no Congresso Movergs, realizado pela Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul, entidade que representa o segundo estado que mais produz móveis no Brasil. A 30ª edição do evento, marcada para o dia 11 de outubro, promete tratar de diversos temas.

Alinhado à realidade pós-pandêmica, que promoveu desafios e oportunidades, o congresso reunirá especialistas em economia, negócios e comportamento para apresentar temas pertinentes ao presente e ao futuro da cadeia moveleira. A indústria de móveis do RS, que em 2019 já vinha enfrentando problemas como escassez de matérias-primas e altos custos de fretes internacionais, foi diretamente impactada pelo coronavírus quando a pandemia ganhou proporção global, no primeiro trimestre de 2020.

No segundo semestre daquele ano, porém, as empresas iniciaram sua jornada de retomada, atendendo a um aumento exponencial no consumo interno e nas exportações - tanto que a cadeia moveleira gaúcha encerrou 2021 com recorde de faturamento e geração de empregos. Agora, a guerra na Ucrânia e a instabilidade econômica brasileira acendem um novo alerta aos empresários, de que é preciso estar preparado para mais um período de incertezas.

De acordo com o presidente da Movergs, Rogério Francio, a programação do congresso foi pensada justamente para situar os profissionais sobre os movimentos econômicos da atualidade, inspirar e despertar insights para ações futuras. "Informações são cada vez mais importantes para embasar as tomadas de decisões tanto em relação ao posicionamento no mercado quanto à cultura interna. Por isso, convidamos especialistas referência em suas áreas para que as empresas possam se tornar mais fortes, competitivas e estratégicas", explica.

No circuito de palestras estarão os economistas Marcos Lelis (Unisinos) e Rodolfo Margato (XP Investimentos); o CEO do Rock in Rio Luis Justo; o filósofo Luiz Felipe Pondé e o vice-presidente de Desenvolvimento de Produtos da MadeiraMadeira, Santiago Antoranz Pons. O congresso será realizado no Dall'Onder Grande Hotel.