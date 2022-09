Estão abertas as inscrições para interessados em participar do Redes, projeto criado pela Fundação Bunge com o objetivo de apoiar a inclusão de jovens no mercado de trabalho, por meio da oferta de cursos de formação profissional e desenvolvimento socioemocional. Ao todo, 30 profissionais da região de Rio Grande serão selecionados para participar do projeto.

Durante o período de formação, os selecionados receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 500,00 mensal. Após a formação, os participantes passarão a integrar um banco de currículos, que poderão ser, à critério exclusivo da coordenação do projeto, encaminhados para processos seletivos na região de Rio Grande. As inscrições podem ser feitas até 15 de setembro pela internet (airtable.com/shrH36IcJ3EmLNW35).