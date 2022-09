Lajeado dá início aos festejos da Semana Farroupilha

O 4º Acampamento Farroupilha de Lajeado já está ganhando forma no Parque Professor Theobaldo Dick. Promovida pela Prefeitura e pela Associação Municipal Tradicionalista Gaúcha de Lajeado (AMTG), a programação da Semana Farroupilha começa nesta terça-feira (13) e segue até 20 de setembro. A abertura oficial será às 19h, com chegada e acendimento da Chama Crioula.

Atrações como shows, apresentações artísticas, festival de filmes no Teatro do Sesc e oficinas culturais integram a programação. O tradicional Desfile Farroupilha ocorre no dia 20 de setembro, às 8h30, com saída do Parque Ney Santos Arruda. Veja abaixo a programação completa.

O Acampamento Farroupilha conta com 24 ranchos, onde pessoas se reúnem para confraternizar, fazer comidas típicas e trocar experiências do tradicionalismo gaúcho. Os ranchos estão sendo ocupados por entidades tradicionalistas e pessoas da comunidade.

Nesta edição, o patrono convidado é o tradicionalista Antônio Nelson Jacques, de 91 anos. Jacques reside em Linha Maravalha, zona rural de Cruzeiro do Sul, desde a infância. Aprendeu a amar e a cultivar o tradicionalismo com seu pai, repassando a cultura gaúcha e seus conhecimentos para filhos, netos e bisnetos, que seguiram as vivências. Jacques sempre dedicou a vida ao legado do tradicionalismo. Muito presente em rodeios, Jacques mostra com orgulho um troféu recebido no 5º Rodeio Crioulo de Campeões, conquistado no CTG Sentinela do Pantanal, em Coxim, no Mato Grosso do Sul, em janeiro de 1994.