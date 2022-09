Prefeitura assina contratos para construção de usina fotovoltaica e estudo sobre ponte em rodovia de Erechim

A prefeitura de Erechim assinou dois contratos para obras na cidade. O primeiro diz respeito à instalação de uma usina solar fotovoltaica, que deve iniciar nos próximos dias; e o segundo, para elaboração do projeto técnico de duplicação da ponte sobre rio Tigre, na ERS-477.

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, ressalta que a usina solar fotovoltaica terá 1MVA de potência, 2.224 placas solares fotovoltaicas, 25 anos de vida útil e investimento superior a R$ 5 milhões, com recursos municipais e previsão de retorno em 4 anos. "A nossa usina solar será a sexta maior do Rio Grande do Sul e a primeira na região norte do Estado, neste porte, e vai reduzir em até 85% o consumo de energia da prefeitura, dos prédios públicos municipais, escolas e setores administrativos, o equivalente a 133 contas de luz. Ela tem previsão de ser inaugurada em dezembro deste ano", disse o prefeito.

Já sobre a ponto, conforme o secretário de Gestão e Governança, Edgar Marmentini, há 30 anos que a comunidade local e regional ouve falar da duplicação da ponte sobre o rio Tigre. "Fomos verificar a situação desta ponte, se havia algum estudo, e não encontramos nada, não tem projeto técnico, o que significa que esta obra não tem como ser realizada. Agora, estamos comprando esta responsabilidade, já que é rodovia estadual, e dentro de 90 dias devemos ter o projeto técnico da nova ponte, para depois buscarmos os recursos necessários e concluir de vez esta demanda que fará toda a diferença para Erechim", disse

O projeto técnico da duplicação da ponte sobre o rio Tigre vai custar pouco mais de R$ 106 mil. A ideia é contatar o governo estadual, com o projeto em mãos, para buscar recursos para a obra.