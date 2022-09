Canoas apresenta redução de índices em dois tipos de crimes

A prefeitura de Canoas apresentou dados sobre crimes cometidas na cidade, nesta segunda-feira (12). Comparando o período de 1º de janeiro a 31 de julho deste ano com o mesmo período de 2020, o município apresentou uma redução de 53% em roubo de veículos e 28% no roubo a pedestres. Comparando com 2021, os resultados são positivos também: redução de 17% no roubo a pedestres e 12% no roubo de veículos.