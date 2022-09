O IV Festival de Balonismo encerrou no domingo (11) como a maior edição do evento em Bento Gonçalves. Cerca de 25 mil pessoas passaram pela Fundaparque nos quatro dias de evento. Os visitantes pideram acompanhar quatro voos, que passaram pelos bairros e interior, rendendo belas imagens. Com 18 balões e quatro especiais o evento também contou com shows, área infantil e praça de alimentação coberta.

Para o secretário de Turismo, Rodrigo Ferri Parisotto, a edição mostrou o crescimento do evento na cidade. "Essa quarta edição foi muito especial e trouxemos muitas novidades, com área coberta para alimentação, 18 balões e quatro especiais. Além, claro, dos voos, o night glow, a área infantil e os shows. Mais de 25 mil pessoas passaram por essa edição do festival", disse.

O prefeito Diogo Siqueira também celebrou o sucesso do Festival de Balonismo. "É um evento gratuito para toda família e o nosso maior objetivo é levar para toda comunidade a magia do balonismo. Nos dias de evento os voos passaram pela cidade e interior colorindo o céu, e com toda certeza deixaram a alegria no ar", complementou.