Santa Cruz do Sul realiza mutirões para reduzir filas

Através dos mutirões de atendimento, a prefeitura de Santa Cruz do Sul vem reduzindo as listas de espera para consultas com especialidades médicas e realização de exames e procedimentos. O acúmulo foi ocasionado pela suspensão dos atendimentos eletivos durante a pandemia de Covid-19, medida preventiva adotada para não elevar o nível de exposição ao vírus de profissionais da saúde e pacientes.

Com vários mutirões, já foram oferecidas mais de 1,5 mil atendimentos em diversas especialidades. Naquelas em que há grande demanda, como uroginecologia, dermatologia e gastroenterologia, foi aumentado o número de consultas. Com relação a exames, a lista para ecodoppler e teste ergométrico também foi totalmente atendida e as esperas para eletrocardiograma e eletroencefalograma tiveram redução de 96,33% e 93,94%, respectivamente. O município tem uma média de 1,8 mil exames mensais oferecidos à população.

Além disso, dois mutirões para pequenos procedimentos foram realizados. Um, no Ambulatório da Unidade Básica do Arroio Grande, atendeu 160 pacientes. O segundo, promovido através do Cisvale, atingiu 150 pessoas.

O município mantém uma cota de consultas mensais, contratadas através de prestadores como o Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale) e de hospitais. Para os mutirões, realizados de forma contínua, é negociado um número adicional de consultas, conforme as especialidades médicas solicitadas e também de acordo com a disponibilidade dos médicos para atender os serviços.