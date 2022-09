O Hospital Santa Cruz está com inscrições abertas para o processo seletivo de ingresso nos cinco programas de Residência Médica da instituição. O início das atividades está previsto para o dia 1º de março de 2023. O hospital oferece residências em Cirurgia Geral (3 vagas), Clínica Médica (8 vagas), Ginecologia e Obstetrícia (2 vagas), Medicina de Família e Comunidade (5 vagas) e Pediatria (4 vagas).

A prova objetiva da Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs) ocorrerá no dia 27 de novembro e a entrevista será realizada pela Comissão de Residência Médica (Coreme) no dia 17 de janeiro. O valor para realizar a prova é de R$ 308 e as inscrições devem ser feitas nos sites da Amrigs (amrigs.org.br) ou da Associação Catarinense de Medicina (acm.org.br).

Os programas de residências médicas têm por objetivo especializar profissionais por meio da formação em serviço, assegurando os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Constituem-se em modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, com carga horária semanal de 60 horas de atividades teórico-práticas. As 22 bolsas, no valor bruto de R$ 4.106,09 cada uma, são concedidas pelo Ministério da Saúde.