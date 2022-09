A prefeitura de São Borja confirmou as datas e os locais dos próximos eventos que serão realizados pelo município. O evento de comemoração dos 340 anos de São Borja será realizado no dia 12 de outubro, na Praça XV de Novembro, a programação do evento será divulgada posteriormente nas redes sociais da Prefeitura.

A tradicional Feira do Livro na Praça da Lagoa, acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de novembro. O evento, contará com diversos expositores de livros e será uma opção de lazer e entretenimento para as famílias são-borjenses.

O início da programação natalina do município também já tem data para acontecer, a abertura do tradicional Natal de São Borja está marcada para o dia 18 de novembro, na Praça XV de Novembro. Toda a programação do evento estará disponível para consulta nas redes sociais da Prefeitura em breve.