Vinícola inaugura roteiro turístico em Santana do Livramento

Às vésperas de completar 50 anos no Brasil, a Vinícola Almadén inaugura um roteiro de enoturismo em Santana do Livramento. O investimento da Miolo Wine Group é de R$ 3 milhões com a geração inicial de 30 novos empregos diretos e uma expectativa de atrair 100 mil visitantes por ano.

O grande diferencial é a loja franca de vinhos, o primeiro free shop de vinhos do Brasil em uma vinícola, com exposição e venda dos 120 rótulos do Grupo Miolo. O roteiro aproximado de 1 hora, que começa pelo Museu Semente, passando pelo deck panorâmico no vinhedo e pela passarela na cantina até chegar à degustação e, por fim, ao Free Shop.

A primeira loja franca de vinhos do Brasil em uma vinícola chega oferecendo aos consumidores o portfólio do grupo com preços mais baixos em razão de estarem livres de impostos. A redução chega a aproximadamente 30%. O operação ainda aguarda autorização do governo federal para iniciar, por se tratar de área de fronteira.

O diretor superintendente da Miolo Wine Group, Adriano Miolo, explica que este projeto expande o negócio de experiência com o consumidor final. "Nosso objetivo é transformar este roteiro no sucesso que é o enoturismo no Vale dos Vinhedos", ressalta.

Ao chegar na Almadén, o turista se depara com uma fachada totalmente revitalizada, que dá as boas-vindas, conduzindo o visitante para a recepção. De lá, o roteiro vai avançando na história, ganhando recortes das memórias construídas pela marca. O Museu Semente reúne, em uma área de 100 metros quadrados, um acervo de fotos e objetos catalogados que contam essa trajetória.

Do museu, o passeio segue para a área externa. A paisagem característica da Campanha Gaúcha ganha destaque com um deck panorâmico de 25 metros de comprimento que avança sobre os vinhedos. Do mirante é possível apreciar o Cerro de Palomas, cartão postal da cidade ao fundo da linha do horizonte do vinhedo.

Do vinhedo para a cantina, o percurso segue por uma passarela aérea com 4,5m de altura sobre os tanques de aço inox. Atualmente, a capacidade de processamento da vinícola é de 6 milhões de quilos de uvas por ano e uma armazenagem de 8,3 milhões de litros. De lá, o itinerário segue para as salas de degustação onde são degustados quatro produtos, selecionados de acordo com a estação do ano.