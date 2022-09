Uma novidade chegou ao Shopping Pelotas desde o fim de semana. É a instalação de uma das estações de recarga de energia para veículos elétricos, que está sendo implementada através da empresa ConectaVE. O aparelho já está em funcionamento para os motoristas que vão ao centro comercial.

De acordo com a Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE), o Brasil possui mais de 100 mil unidades de carros de modelos híbridos ou 100% elétricos em trânsito. Pensando em proporcionar a primeira rota elétrica da região sul do Rio Grande do Sul, a empresa promoveu a instalação e o anúncio de totens de recarga em outras cidades da região, como Santa Vitória do Palmar, Pelotas, Rio Grande, Canguçu, Candiota e Jaguarão. Para Igor Cunha, sócio da empresa, a iniciativa servirá para fomentar a inovação e o crescimento do uso de carros elétricos na zona sul do Estado.