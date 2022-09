Feira do Livro de Nova Petrópolis será lançada na Capital

A Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é o local escolhido para o lançamento da 25ª Feira do Livro de Nova Petrópolis. A cerimônia, com apresentação da programação oficial da Feira, acontecerá nesta quinta-feira (15), às 18h30, no Salão Mourisco da Biblioteca Pública.

O lançamento contará com a presença do prefeito de Nova Petrópolis, Jorge Darlei Wolf, do vice-prefeito Martim Wissmann e do patrono da 25ª Feira Municipal do Livro, Gaudêncio Terra. Além da apresentação da programação oficial, a cerimônia contará com apresentações musicais com artistas de Nova Petrópolis.

"Esta é uma edição muito especial da nossa Feira do Livro, que está chegando à 25ª edição. Por isso, a oportunidade de fazer o seu lançamento em um espaço tão nobre, como é a Biblioteca Pública do Estado, representa uma justa homenagem e um grande ato de reconhecimento ao nosso evento", afirma o prefeito.

Por conta da limitação no espaço do salão, a entrada será limitada a autoridades, imprensa e outros convidados. A cerimônia terá transmissão ao vivo pelo Facebook, na página da Prefeitura de Nova Petrópolis.