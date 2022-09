Cidades do Vale do Sinos assinam carta pelo Marco Legal

Para a próxima década, o Consórcio Pró-Sinos projeta um novo cenário para a área do saneamento básico na região que abrange os 30 municípios banhados pelo Rio dos Sinos — com a instituição tendo um papel de interlocutor e facilitador de ações. Esse é o resumo da Carta de Canela, documento divulgado ao final do 1º Congresso de Saneamento Básico, concluído no fim de semana. O evento realizado pela entidade reuniu profissionais da área ambiental dos municípios consorciados, além de pesquisadores e interessados no tema.

"Daqui a dez anos, estaremos próximos do encerramento do prazo estabelecido pelo Novo Marco do Saneamento Básico, que prevê o acesso à água potável a 99% da população e 90% ao tratamento e coleta de esgoto. Vamos trabalhar para que todos os consorciados consigam alcançar a universalização", destacou o presidente do Consórcio Pró-Sinos, Leonardo Pascoal, que leu a carta ao lado da prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, membro da diretoria do Pró-Sinos.

Há 15 anos, o Consórcio Pró-Sinos foi criado a partir da mobilização de prefeitos que acreditavam na soma de esforços para evitar que uma nova tragédia como a de 2006 voltasse a ocorrer na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. Em 2022, na cidade de Canela, o Pró-Sinos reúne profissionais da área ambiental dos municípios consorciados, pesquisadores e interessados no tema, para fomentar o debate a respeito dos desafios ligados aos quatro eixos do saneamento e destacar iniciativas bem-sucedidas, que podem servir de inspiração para a criação de políticas públicas que resultem na melhoria da qualidade das águas do nosso rio.

Para os próximos 10 anos, o consórcio reitera a importância do trabalho regionalizado e projeta um novo cenário para a área do saneamento na região que abrange os 30 municípios banhados pelo Sinos. Pelo documento, na próxima década, o Pró-Sinos se compromete a cumprir o seu papel de interlocutor dos municípios e facilitador de ações que qualifiquem a prestação de serviços de saneamento. Por meio de sua Área Técnica e de Educação Ambiental, o consórcio assume o compromisso de trabalhar para que todas as cidades consorciadas tenham condições de alcançar o acesso à água potável a 99% da população e 90% ao tratamento e coleta de esgoto.