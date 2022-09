Caxias do Sul sedia evento dos Procons

A palestra "O 5G nas nossas vidas" ministrada por Renan Antoniolli, abrirá o I Seminário Estadual das Relações e Consumo e II Fórum Latino Americano de defesa do consumidor, promovido pelo Procon Caxias do Sul, que iniciou nesta terça-feira (13) e vai até o dia 16. A abertura oficial do Seminário acontece às 19h, no auditório do Centro Universitário da Serra Gaúcha, localizado na rua Marechal Floriano nº 1229. O evento gratuito e aberto ao público em geral.

O palestrante é formado em engenharia de Telecomunicações e em engenharia Eletrotécnica e de Computadores. É especialista em cidades inteligentes, possui experiência em tecnologias inovadoras, como inteligência artificial, visão computacional e redes privadas é também responsável pelo desenvolvimento de negócios 5G na Intelbras.

Durante o seminário serão abordados alguns assuntos e suas relações com o consumidor, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), desafios do consumo digital e Conectividade; Inovação e Metaverso. O seminário tem o objetivo de atender a política de relações de consumo e aprimorar as relações entre os fornecedores, as entidades de defesa do consumidor e os consumidores.

O Procon Caxias apresentará inovações realizadas, bem como, o evento será utilizado para troca de experiências com exposições do Procon/RS, da Procons Brasil e da Associação Gaúcha de Procons, apontando suas visões a respeito da proteção do consumidor, chamando a atenção para a importância da boa informação para o consumidor, bem como, os maiores índices de reclamações. "O consumidor pós pandemia, está vivendo em um mundo cada vez mais digital, mais integrado e conectado, cabe o desafio aos Procons integrar consumo, natureza e sustentabilidade, harmonizando e humanizando as relações digitais de consumo. Se não entendermos as mudanças do mundo, não vamos entender as novas regras de consumo", afirmou Jair Zauza, coordenador do Procon.