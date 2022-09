Queijaria de Bom Jesus recebe selo de procedência

A Queijaria Pelizzari, de Bom Jesus, recebeu o registro de Indicação Geográfica (IG) Campos de Cima da Serra ao Queijo Artesanal Serrano. A solenidade ocorreu na Festa Nacional da Maçã, em São Joaquim (SC), e contou com a presença de produtores, técnicos e autoridades gaúchas e catarinenses.

O selo mostra que este é um produto único no mundo produzido nesta região. Foram aproximadamente duas décadas em que os técnicos da Emater, da Epagri de outros órgãos juntamente com os produtores, se mobilizaram para a busca dessa indicação geográfica. A estimativa é que mais de dois mil produtores nos dois estados sejam beneficiados.

A IG representa o reconhecimento das especificidades da região e a valorização dessas características únicas. O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) publicou em março deste ano a concessão da IG Campos de Cima da Serra na modalidade "Denominação de Origem" para o produto.

Esta é a primeira IG nessa modalidade para queijos nacionais. Bom Jesus irá sediar no dia 5 de outubro uma reunião do Conselho Regulamentador da Identificação Geográfica de Origem dos Campos de Cima da Serra.

O queijo é feito com leite de vacas de raças de corte ou mista alimentadas basicamente com pastagens nativas e tem maior percentual de gordura. A textura amanteigada, o aroma e o sabor que se acentuam com a maturação são algumas características que diferenciam esse queijo dos demais artesanais do Brasil.

Para ser queijo artesanal serrano, ele precisa ser produzido na região à qual pertence. Isso porque, além dos fatores culturais, humanos e históricos envolvidos, o clima, o solo, a altitude e a vegetação também contribuem para dar ao queijo um sabor único.